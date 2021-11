INSOLVENCY dévoile en vidéo le titre « Blindness » tiré du nouvel album « Illusional Gates » prévu pour le 18 février 2022.

Plus d’infos: http://hyperurl.co/Blindness.Insolvency

‘ILLUSIONAL GATES’ TRACKLISTING

Blindness

Torn Away Inside

The Endless Maze (Featuring Ryan Kirby)

Mirage

Illusional gates

Last Call

Another Fate

Stranger World

Smother The Candle (Featuring CJ McMahon)

Oversight

Afterlight

Fade and Flow