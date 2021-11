HELLFEST WARM UP TOUR 2022, toutes les infos

Communiqué: « Beyond This Road » « Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! »

La désormais célèbre tournée Hellfest Warm-Up est de retour après 2 ans de silence.

À quelques mois de sa plus grande édition jamais organisée, l’équipe du Hellfest reprend la route au printemps 2022 pour vous replonger dans l’ambiance unique du festival et vous préparer à une édition anniversaire qui s’annonce exceptionnelle !

Au programme 21 dates pour 21 soirées uniques dans tout l’Hexagone en compagnie des patrons du Punk français, Tagada Jones et des Québécois boostés au Hardcore de Get The Shot.

Retrouvez aussi un tas d’animations à chaque étape : scénographie, projections, Air Guitar, photocall interactif, merch exclusif et sans oublier des pass Hellfest 2022 à gagner chaque soir ! —- �

CONCERTS� –

Tagada Jones (Punk Metal – Fr) Plus d’un quart de siècle que les TAGADA JONES tirent méthodiquement à boulets rouges avec une hargne invétérée sur tout ce qui les énerve : les dérives capitalistes, les inégalités sociales, le sexisme, le nucléaire et les cons ! Le tout sur fond de punk rock sautillant, avec des refrains fédérateurs (la marque du groupe) et un propos musical durci par une influence metal davantage affirmée qu’à ses débuts. Tout un programme en attendant de les voir sur la MS 2 en juin prochain ! –

Get The Shot (Punk Hardcore – Québec) Apparemment les températures négatives ça rend assez nerveux ! Preuve en est les morceaux qu’offrent les québécois de GET THE SHOT dans leurs galettes ! Avec des influences allant de TERROR, LIONHEART à leurs compatriotes de COMEBACK KID, attendez-vous à un pit en surchauffe et une bonne séance de cardio pour enchaîner les deux weekends de l’édition 2022 ! —-

�ANIMATIONS

�GRAND CONCOURS DE AIR GUITAR

Rendez-vous chaque soir pour le grand concours de « Air Guitar » animé par Jimmy Clisson ( MC officiel de la Fédération Française de Air Guitar ) et à travers deux vagues de compétition où s’affrontent 2 X 10 candidats. Les gagnants repartiront avec un Pass pour le Hellfest 2022 ! (Les inscriptions se font directement sur place, sur notre stand de air guitar – premier arrivé, premier inscrit !) Tous les gagnants seront conviés à participer à la grande finale de air guitar qui aura lieu sur la Hellstage le jeudi 16 juin 2022. Le grand gagnant sera sacré champion Hellfest et sera récompensé par un pass 2023 !

� PHOTOBOOTH INTERACTIF by ImmortalizR

� Faites vous tirer le portrait par notre photographe Immortalizer sur notre photocall interactif. En plus d’une photo souvenir, vous repartirez peut-être avec un Pass pour le Hellfest 2022 !

� PROJECTION VIDEO HELLFEST

� Replongez dans l’ambiance du festival à travers une vidéo inédite tournée lors de l’édition 2019 … quelques minutes d’immersion pour vous préparer à l’édition 2022

� MERCHANDISING EXCLUSIF

Un nouveau stand de merchandising exclusif est disponible sur place avec une multitude de produits Hellfest.

� SURPRISES

Tous les participants sont invités à récupérer quelques cadeaux de bienvenue pendant la soirée (gobelets collector & goodies de nos partenaires)

� RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE

� Une partie de l’équipe de production du festival sera sur place, n’hésitez pas à les solliciter et à les interroger. Ils se feront une joie de pouvoir capturer vos témoignages et réclamations et de répondre à toutes vos questions

See you on the road ! Merci à tous nos partenaires de nous aider dans cette nouvelle aventure itinérante RTL2, Sacem, CSTAR, Greetings From Hell, Dr. Martens France, Cartel Concerts, HYRAW clothing, Flibustier Paris,

1 – 2 – 3 AVRIL : “FIRE & ICE” – FLAINE – Ski Resort (+ HELLBANGERZ / Sans Tagada Jones & Get The Shot)

Pour son tour de chauffe, la tournée Warm-up s’installe sur la station de ski de Flaine, pour une “FIRE & ICE” party de 3 jours avec le groupe HELLBANGERZ (pour un set de reprises des classiques du rock / metal), mais aussi du air guitar, dj set, merch spécial et d’autres surprises au pied des pistes.

20 AVRIL : RENNES – L’Étage

21 AVRIL : PARIS – Le Bataclan (+ AS THEY BURN)

22 AVRIL : NANCY – L’Autre Canal

23 AVRIL : BESANÇON – La Rodia

24 AVRIL : LENS – La Scène – Musée du Louvre-Lens

25 AVRIL : REIMS – La Cartonnerie

26 AVRIL : LYON – Ninkasi

27 AVRIL : ISTRES – L’Usine

28 AVRIL : NÎMES – Paloma

29 AVRIL : LIMOGES – CCM

30 AVRIL : CALAIS – Centre Gérard Philipe

1er MAI : CHÂTEAUROUX – Firemaster Convention (Sans Tagada Jones & Get The Shot)

2 MAI : CLERMONT-FERRAND – La Coopérative de Mai

3 MAI : TOULOUSE – Metronum

4 MAI : BORDEAUX – Rock School Barbey

5 MAI : ORLÉANS – L’Astrolabe

6 MAI : BREST – La Carène

7 MAI : NANTES – La Cité des Congrés (+ HANGMAN’S CHAIR + HELLBANGERZ)

Après 20 dates de tournée, le grand final aura lieu “à la maison” dans la grande halle de la Cité des Congrès de Nantes, à l’occasion de leurs 30 ans pour une “Hellfire Party” inédite !

Au programme les concerts des patrons du Punk français, Tagada Jones et des Québécois boostés au Hardcore de Get The Shot. Pour enrichir ce plateau, on pourra compter sur la fierté tricolore du Doom / Sludge Hangman’s Chair ainsi que le tribute band explosif des Hellbangerz qui revisiteront les classiques du Metal.

Retrouvez aussi un tas d’animations sur cette soirée : Extreme Market (exposants et stands), Hellfest Tattoo Day by Casa de Leones, scénographie, projections, Air Guitar, photocall interactif, merch exclusif et sans oublier des pass Hellfest 2022 à gagner chaque soir !