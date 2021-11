GOJIRA vient d’être nominé pour les Grammy Awards qui auront lieu fin janvier à Los Angeles dans la catégorie « Best Metal Performance » en compagnie de Deftones, Mastodon, Rob Zombie et Dream Theater. Croisons les doigts 🙂

Best Metal Performance:

Deftones – “Genesis“

Gojira – “Amazonia“

Mastodon – “Pushing The Tides“

Rob Zombie – “The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)“

Dream Theater – “The Alien“