DAGOBA en tournée en France et dans toute l’Europe

DAGOBA vient d’annoncer une tournée avec Infected Rain dans toute l’Europe avec pas mal de dates en France. Tout est ci-dessous.

Ecdysis By Night Tour 2022

INFECTED RAIN + DAGOBA

16.02. (DE) MUNICH Backstage Club

17.02. (DE) TRIER Mergener Hof

18.02. (DE) WEINHEIM Cafe Central

19.02. (DE) DRESDEN Beatpol

22.02. (PL) WARSAW Hydrozagadka

23.02. (CZ) BRNO Melodka

24.02. (CZ) PRAGUE Rock Café

25.02. (CZ) ČESKE BUDEJOVICE Fabrika

26.02. (CZ) OSTRAVA Barrák

28.02. (AT) VIENNA Viper Room

02.03. (AT) SALZBURG Rockhouse

03.03. (AT) GRAZ Explosiv

04.03. (CH) LUCERNE Sedel

05.03. (CH) MONTHEY Pont Rouge

06.03. (DE) STUTTGART Club Cann

08.03. (FR) STRASBOURG La Maison Bleue

09.03. (FR) SAVIGNY LE TEMPLE L’Empreinte

10.03. (FR) BORDEAUX Barbey Rock School

11.03. (FR) NIORT Le Camji

12.03. (ES) BILBAO Stage Live

13.03. (PT) LISBON RCA Club

15.03. (ES) SEVILLA Sala X

16.03. (ES) MADRID Caracol

17.03. (ES) BARCELONA Razzmatazz 3

18.03. (FR) CHALON-SUR-SAONE La Peniche

19.03. (FR) NILVANGE Le Gueulard Plus

20.03. (FR) CHATEAU THIERRY La Biscuiterie

15.04. (FR) ST GERMAIN EN LAYE La Clef

17.04. (FR) FONTENAY LE COMTE On n’a plus 20 ans *

19.04. (BE) ROESELARE De Verlichte Geest *

20.04. (NL) BREDA Mezz

21.04. (NL) DRACHTEN Iduna

22.04. (BE) BREE Ragnarock

23.04. (NL) ARNHEM Willemeen

26.04. (DE) BERLIN Cassiopeia

27.04. (DE) ESSEN Turock

28.04. (DE) COLOGNE Helios 37

29.04. (DE) HAMBURG Logo

30.04. (DE) HANNOVER Bei Chéz Heinz

01.05. (DK) AALBORG 1000Fryd

02.05. (DK) VANLØSE Stairway

03.05. (DK) KOLDING Godset

05.05. (NO) KOPERVIK Karmøygeddon Metal Festival *

06.05. (SE) STOCKHOLM Hus 7 *

07.05. (SE) GOTHENBURG Valand *

* Dagoba only

More dates to be announced soon!