ATOMIC FIRE, un nouveau label indépendant prend son envol

Communiqué: Le heavy metal est un mode de vie façonné par le dévouement et la passion pour cette musique. Fondé en 1987 par Markus Staiger, c’est exactement cette passion, associée à un indiscutable flair pour des artistes talentueux, qui a permis à NUCLEAR BLAST de se hisser au sommet des labels « metal » indépendants pendant plus de trois décennies.

Un nouveau chapitre commence aujourd’hui ! C’est donc sous le nouveau nom de ATOMIC FIRE, que les groupes suivants sont désormais travaillés par Markus Staiger et son équipe d’experts qui partagent un amour commun et sans limite pour le heavy metal : HELLOWEEN (récemment n°1 dans les charts allemands), OPETH, MESHUGGAH, AMORPHIS, MICHAEL SCHENKER GROUP, PRIMAL FEAR, SONATA ARCTICA, AGNOSTIC FRONT, RISE OF THE NORTHSTAR, ainsi que les projets SILVER LAKE d’ESA HOLOPAINEN et WHITE STONES.

En plus des albums studios des groupes cités ci-dessus, il faut ajouter ceux de SONATA ARCTICA (« Acoustic Adventures – Volume One », sortie le 21 janvier) et d’AMORPHIS (« Halo », sortie le 11 février). Le premier semestre 2022 verra également la sortie des nouveaux opus de MESHUGGAH, du MICHAEL SCHENKER GROUP et de RISE OF THE NORTHSTAR.

Markus Staiger est le propriétaire et le directeur général de ATOMIC FIRE GmbH.

De plus, deux anciens employés de Nuclear Blast, Florian Milz et Markus Wosgien, ont fondé le label ATOMIC FIRE RECORDS GmbH, où ils partageront les fonctions de PDG et de gérant. Ils s’occuperont non seulement de développer de nouveaux artistes, mais aussi d’en rechercher et d’en signer d’autres.

En collaborant sous la bannière commune ATOMIC FIRE, l’objectif de toutes les parties est de renforcer le produit physique, ainsi que de faire progresser le secteur numérique grâce à des idées novatrices et un souci du détail. En termes de distribution ATOMIC FIRE s’est associé aux forces de vente de WARNER MUSIC (GAS) et ADA, pour le reste du monde, excepté pour le Japon, où le label sera sous licence via WARD RECORDS.

A noter que le label gère déjà ses propres boutiques de vente par correspondance en Allemagne/Europe, au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique du Nord. De plus, ATOMIC FIRE s’occupera des artistes du label REAPER ENTERTAINMENT, dirigé par Florian Milz et Gregor Rothermel, avec des groupes tels que TANKARD, MEMORIAM et METAL CHURCH.

Le siège de ATOMIC FIRE est situé dans la ville de Donzdorf, dans le sud de l’Allemagne, où un nouveau magasin de disques, et donc un point de rencontre pour les fans de metal, sera également lancé au printemps 2022.

Des bureaux et représentants internationaux de ATOMIC FIRE sont d’ores et déjà basés en Angleterre (Dan Tobin), aux États-Unis (représenté par Liz Ciavarella-Brenner), en Suède (représenté par Darren Edwards), en France (représenté par Olivier Garnier), en Italie (représenté par Barbara Francone) et en Espagne (représenté par Sergi Ramos).

Le staff de nouvelle entreprise comprend les postes suivants : Ute Linhart (service des ventes), Patrick Walch et Sarah Wohlfahrt (service digital), Philipp Adelsberger (promotion), Gregor Rothermel (graphiste et chef de produits), Timo Beisel (éditions), Thomas « Zwini » Zwirner (VPC), Markus Wielandt (service informatique et nouveaux médias), Siggi Popp (comptabilité) et Heiko Heike/Zimmermann & Decker (service juridique). De plus, des noms connus du milieu du heavy metal, Mat Sinner (consultant), Achim Köhler (A&R) et Iris Bernotat (promotion et chef de produit) apportent leur expérience en matière de conseil.

Enfin, aujourd’hui, ATOMIC FIRE RECORDS est aussi particulièrement heureux d’annoncer ses premières signatures. Tout d’abord le jeune groupe de power metal islandais POWER PALADIN, dont le premier album « With The Magic Of Windfyre Steel » a déjà capté l’attention des médias. Puis le projet scandinave AT THE MOVIES vient aussi grossir les rangs du label avec un line-up qui comprend des musiciens issus de groupes établis tels que PRETTY MAIDS, HAMMERFALL, KING DIAMOND, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA et THERION. Leur collaboration vise a immortalisé, dans une ambiance « hard rock » unique, des hits issus des B.O. des grands films des années 80 et 90. Deux albums « The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 » (années 80) et « The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2 » (années 90) seront disponibles dès le 7 janvier 2022, marquant ainsi, avec le disque de POWER PALADIN, les premières sorties de ce nouveau label.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/AtomicFireRecords/