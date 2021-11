AMORPHIS annonce son nouvel album studio

« Halo » sortira le 11 février 2022 sur Atomic Fire Records (distribution ADA/Warner) et présentera les chansons suivantes :

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night

Dans le passé, la mythologie et les légendes avait le rôle de la « culture pop » aujourd’hui : Des histoires et un ensemble de valeurs nous unissent et nous donnent une voix commune avec laquelle nous pouvons nous retrouver et nous identifier. En s’inspirant des contes de l’épopée finlandaise « Kalevala », AMORPHIS interprète ses chansons d’une manière intemporelle, combinant ainsi le rôle des anciens ménestrels à celui des érudits du monde moderne, honorant ainsi la tradition sans rester coincé dans le passé.

La beauté vibrante, vivante et touchante de « Halo » souligne une fois de plus leur maîtrise musicale et narrative à un niveau très élevé : Il s’agit d’un chef-d’œuvre de heavy metal progressif, mélodique et foncièrement mélancolique, tiré des versatilités du vide par l’inspiration des guitaristes Esa Holopainen et Tomi Koivusaari, du bassiste Olli-Pekka Laine, du batteur Jan Rechberger, du claviériste Santeri Kallio et du chanteur Tomi Joutsen, auxquels s’ajoute la « conscience lyrique » de leur parolier de longue date, Pekka Kainulainen. Pour parfaire cet ensemble le groupe s’est adjoint les services du célèbre producteur suédois Jens Bogren. Compte tenu du long parcours avant-gardiste et innovant du groupe, on se demande comment AMORPHIS parvient encore à relever le défi d’aller toujours plus loin dans les recherches de sa musique. En fait, « Halo » se présente un peu comme le final, plus que digne, de la trilogie commencée avec « Under the Red Cloud » en 2015, suivi de « Queen of Time » en 2018.

« C’est vraiment gratifiant de constater que nous sommes encore capables de produire une telle musique « , dit Holopainen, l’un membre fondateur du groupe. « Peut-être est-ce grâce à une certaine forme d’autocritique et cette longue expérience qui culminent dans nos derniers albums ». Pour cet auteur-compositeur, « Halo » sonne à la fois familier et différent. « C’est du Amorphis tout à fait reconnaissable du début à la fin, mais l’atmosphère générale est un peu plus lourde et progressive et aussi plus organique par rapport à son prédécesseur », précise-t-il.



Tomi Joutsen, l’homme aux cordes vocales capables de lancer des grognements colossaux dignes d’un ours, puis de chanter des berceuses apaisantes et envoûtantes, ajoute : « Pour moi, ‘Halo’ est un peu plus dépouillé que ‘Queen Of Time’ et ‘Under The Red Cloud’. Cependant, ne vous méprenez pas : quand une chanson doit sonner fort, elle sonne très fort. » Et il a plus que raison : En dépouillant certains arrangements, le groupe transforme des moments monumentaux en des passages d’une grandeur encore plus majestueuse.



La production massive de Jens Bogren n’est bien sûr pas étrangère à un tel résultat. Il a sélectionné les treize chansons finales à travers la trentaine de chansons qu’AMORPHIS lui a proposée. « Jens est très exigeant, mais j’aime vraiment travailler avec lui », déclare Holopainen. « Il s’occupe de l’ensemble du projet du début à la fin, et libère ainsi les musiciens de certaines charges afin qu’ils se concentrent avant tout sur leur interprétation. Je ne pourrai jamais le remercier suffisamment pour tout ce qu’il nous apporte. Tout ce que nous avons fait ensemble a été vraiment génial, et cette coopération a fait avancer Amorphis de manière significative. »



En ouvrant l’album sur la grandeur orageuse de « Northwards », AMORPHIS nous emmène dans un voyage épique à travers les terres du nord, leur riche héritage culturel et historique ainsi que leurs traditions musicales. Ce n’est pas seulement un album pour les fans ou les « connaisseurs » de métal. C’est un must pour tous les esprits imaginatifs qui ont un faible pour les paysages sonores cinématographiques, les mélodies triomphantes et les dynamiques à couper le souffle qui marquent les frontières entre la lumière et l’obscurité.



Cependant, aucun album d’AMORPHIS ne serait complet sans les récits imaginatifs et poétiques du célèbre parolier et expert du « Kalevala », Pekka Kainulainen. « Depuis le premier jour, Pekka a toujours été un auteur enthousiaste et prolifique pour Amorphis », dit Joutsen. « C’est un processus assez long de traduire en anglais de la poésie finlandaise archaïque, puis de l’adapter à nos rythmes progressifs. Heureusement, une fois de plus, Pekka a tout fait dans les temps et avec beaucoup de soin. » Depuis « Silent Waters » en 2007, Kainulainen navigue dans les eaux mythologiques de son pays natal avec beaucoup d’habileté et de respect. Pour « Halo », il s’est surpassé une fois de plus. » « Halo » est un disque à thème libre rempli de récits d’aventures sur les mythes du Nord datant de dizaines de milliers d’années », explique-t-il. « Les paroles parlent d’une époque ancienne où l’homme errait vers ces frontières boréales abandonnées après l’ère glaciaire. Tout en décrivant la renaissance d’une culture séminale dans un monde de nouvelles opportunités, j’essaie également d’atteindre les forces les plus profondes de l’esprit humain. »



Trente et un ans après leur création, une carrière dotée de 14 albums et d’innombrables tournées mondiales , AMORPHIS s’avère toujours être une intarissable fontaine de jouvence musicale, un groupe extraordinaire qui se réinvente constamment sans abandonner ses racines mystiques. Avec « Halo », ils livrent un album étonnant qui mérite d’être joué sans aucune limite de temps ou de style, tant il transcende les domaines du métal et du rock par la seule profondeur de sa musicalité.