Underoath vient de partager le titre « Cycle » tiré de son nouvel album studio « Voyeurist » prévu pour le 14 janvier 2022.

Voyeurist Tracklist:

1. Damn Excuses

2. Hallelujah

3. I’m Pretty Sure I’m Out of Luck and Have No Friends

4. Cycle ft. Ghostemane

5. Thorn

6. (No Oasis)

7. Take A Breath

8. We’re All Gonna Die

9. Numb

10. Pneumonia