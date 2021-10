TOWARD THE THRONE la Release Party et le nouvel album…

TOWARD THE THRONE dont notre interview est à voir en suivant ce lien, sera en concert pour la release partie de son premier album « Vowed to Decline » le Dimanche 17 octobre 2021 au Grillen à Colmar. Le groupe sera accompagné pour l’occasion de Deficiency & Swarmageddon. A noter que le concert est gratuit !

ce premier album sera dispo sur place – Stand label « Metal East Productions » et rencontres avec les groupes.

Plus d’infos: https://label.metaleast.fr/shop/