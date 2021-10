TOWARD THE THRONE vient de dévoiler une Lyric vidéo pour le titre « Opposed (In Every Way) » tiré du nouvel album « Vowed to Decline » prévu le 8 octobre via Metal East Records. Notre interview du groupe sera très prochainement disponible sur le site !

Plus d’infos : https://label.metaleast.fr/shop/

Ou: https://towardthethrone.bandcamp.com/