SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS vient de publier un premier extrait de son nouvel album prévu pour le 11 février 2022. Le single s’intitule « The River Is Rising » et c’est à écouter ci-dessous.







communiqué: Après dix ans de carrière et quatre albums, SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS ne se laissent pas intimider par les obstacles qui se dressent parfois sur leur passage, comme une pandémie mondiale par exemple.

SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS annoncent aujourd’hui, vendredi 22 octobre, la sortie de leur nouvel album intitulé « 4 » . Il sera disponible le 11 février 2022, via Gibson Records, en partenariat avec BMG.

« 4 » est le cinquième album solo de SLASH et le quatrième avec son groupe composé de MYLES KENNEDY (chant), BRENT FITZ (batterie), TODD KERNS (basse et chant) et FRANK SIDORIS (guitare et chant). Ce nouvel album a été enregistré à Nashville avec le producteur Dave Cobb, lauréat d’un Grammy Award (Chris Stapleton, Jason Isbell, etc.).

Un album de rock explosif, propulsé par de mémorables parties de guitare, des mélodies irrésistibles, de puissants refrains et des riffs encore plus impressionnants. C’est clair « 4 » s’appuie sur l’héritage de SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS. Cette excitante sensation est immédiatement perceptible sur « The River Is Rising », le premier titre/clip que le groupe vous invite à découvrir aujourd’hui !

« 4 » sera disponible sous une multitude de formats :

Digital / CD / Vinyles de différentes couleurs / Coffret deluxe / Super coffret deluxe

SORTIE MONDIALE LE 11 FÉVRIER 2022