SABATON, lancement des précommandes de leur nouvel album

Communiqué:

SABATON

Lancement des précommandes de

« The War To End All Wars«

Sortie le 4 mars 2022

The Great War », leur dernier album en date, s’est classé n°1 dans 11 pays ! Avec des nominations aux Grammys et des concerts de plus en plus grands, joués à guichets fermés (comme au Zénith à Paris) : SABATON a indiscutablement franchi un cap qui hisse le groupe vers les sommets du heavy metal moderne. Aujourd’hui, nos héros suédois sont parés pour ajouter un nouveau chapitre à leur merveilleuse histoire. Une nouvelle page monumentale qui commence par le lancement des précommandes de leur album le plus ambitieux de leur glorieuse carrière : « The War To End All Wars ». Le dixième chef-d’œuvre du quintet originaire de Falun sortira le 4 mars 2022 via Nuclear Blast Records. Il sera disponible dans une gamme impressionnante de configurations physiques (CD, vinyle et cassette), dont certaines strictement limitées. Une fois de plus, SABATON va nous plonger dans les atrocités, les miracles et les événements de la Première Guerre mondiale et, à travers ces 11 morceaux, emmener l’auditeur dans un voyage aussi émotionnel et qu’excitant.

Pré-commandez « The War To End All Wars »

https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2021/Sabaton/album/the-war-to-end-all-wars.html

Liste des titres:

1. Sarajevo

2. Stormtroopers

3. Dreadnought

4. The Unkillable Soldier

5. Soldier Of Heaven

6. Hellfighters

7. Race to the Sea

8. Lady Of The Dark

9. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles

« The War To End All Wars » sera disponible dans les formats suivants :

– CD Boitier cristal

– Limited Gold CD [Supporter Edition – différentes versions avec la traduction des livrets]

– History Edition (Digibook)

– Box Set [Exclusivité VPC : 2LPs, Earbook, 5 cartes postales métallisées et gaufrées, 1 affiche de propagande]

– Earbook [limité à 8000 copies]

– Vinyle noir

– Vinyle cuivre [exclu VPC Nuclear Blast, limité à 500 copies]

– Vinyle orange fluorescent [limité à 500 copies]

– Vinyle vert feuille [exclusivement pour la Suède, limité à 300 copies]

– Vinyle jaune fluorescent [exclu Ginza, limité à 300 copies]

– Vinyle crépuscule [exclu Levikauppa, limité à 300 copies]

– Vinyle gris clair [exclu Scandinavie, limité à 000 copies]

– Vinyle lavande [exclu FNAC, limité à 300 copies]

– Vinyle bois rose [exclu Mystic, limité à 300 copies]

– Fluorescent Green Vinyle vert fluorescent [exclu Grande-Bretagne, limité à 300 copies]

– Vinyle bleue pacifique [exclu USn limité à 1500 copies]

– Vinyle blanc polaire [exclu Nuclear Blast US, limité à 300 copies]

– Vinyle gouttes de rosée [exclu EMP, limité à 500 copies]

– Cassette verte [exclu Nuclear Blast Europe, limitée à 100 copies]

– Cassette grise [exclu Nuclear Blast Europe, limitée à 100 copies]

– Cassette rouge [excl EMP, limitée à 300 copies]

– Cassette noire [exclu Nuclear Blast US, limitée à 200 copies]

– Cassette cristal clair [exclu US, limitée à 250 copies]

– Cassette blanche [exclu Mystic, limitée à 100 copies]

Comme l’on peut s’en douter, cette redoutable

machine de guerre ne va pas s’arrêter de sitôt !

Début mars 2022, SABATON lancera sa nouvelle campagne Européenne !

« The Tour To End All Tours »

une tournée qui passera par La Seine Musicale,

à Paris, le 28 mars 202

Pour cette nouvelle campagne, le bataillon suédois sera épaulé par le groupe de rock mongol THE HU et les monstres finlandais de LORDI.

Ce passage par Paris et La Seine Musicale sera synonyme d’un concert où les riffs d’acier ne manqueront pas de bombarder ces glorieuses fresques historiques que le groupe a l’art d’honorer à travers sa musique.

On se souvient qu’en février 2020, Sabaton avait donné un concert archi complet au Zénith de Paris la Villette. Un triomphe qui était l’aboutissement d’une longue campagne de promo pour l’album « The Great War » entamée en avril 2019 à Verdun.

Quelques mois auparavant, à Clisson, Sabaton avait déjà enchaîné deux concerts d’anthologie. Le premier au Knotfest, puis, le lendemain, au Hellfest. Le Hellfest où le groupe sera justement de retour le 26 juin 2022 en tête d’affiche de la Mainstage 2, juste avant que Metallica ne clôture les festivités sur la Mainstage 1. L’édition 2022 du festival est déjà complète, les 60 000 billets s’étant vendus en quelques heures.

l’Histoire est en marche…