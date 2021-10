LYBICA signe avec Metal Blade Records

Communiqué: Lybica est un trio instrumental originaire du sud de la Floride qui mêle harmonieusement mélodies de guitare savoureuses et crunchs métalliques puissants. Lybica vous emmène dans un voyage musical épique fait de pics et de vallées où les possibilités sont infinies.

Aujourd’hui, le groupe a annoncé sa signature chez Metal Blade Records et a partagé la vidéo de la performance virtuelle de la chanson « Ferment ». Regardez-la ici :







Après l’enregistrement, nous espérions simplement susciter l’intérêt d’un quelconque label », explique Lybica. « Le fait que Metal Blade se soit manifesté et ait cru en nous était inattendu et, honnêtement, excitant. Nous ne pourrions pas être plus excités de faire partie d’un roster aussi incroyable. »

Lybica a été conçu en 2020 lorsqu’il est devenu clair pour Justin Foley (batteur de Killswitch Engage) qu’il n’allait pas passer beaucoup de temps avec ses compagnons de route habituels pendant un certain temps. Les jours de quarantaine devaient encore être du temps bien utilisé, et il avait travaillé sur quelques démos qu’il a finalement décidé de partager avec quelques amis locaux du sud de la Floride. « J’avais écrit un tas de trucs qui ne rentraient pas tout à fait dans les structures de chansons traditionnelles », dit Foley. « Et j’ai toujours été attiré par les groupes où les instruments fournissent les accroches, plutôt que de s’appuyer sur un texte. Cela semblait être le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau et voir où cela pourrait aller. »

Foley a rencontré ses collègues musiciens Doug French (Gravel Kings) et Joey Johnson (Gravel Kings, Barriers Now Bridges, Days Spent) en 2016, et ils avaient parlé à plusieurs reprises de jammer ensemble, mais n’y étaient jamais parvenus. Foley et French – tous deux batteurs de métier – parlaient souvent d’essayer quelque chose de différent qui leur permettrait à chacun de sortir de derrière le kit.

« J’ai toujours voulu jouer d’un instrument à cordes », explique French. « Et la basse me semblait naturelle, puisqu’elle est l’autre moitié de la section rythmique ».

Johnson a grandi en jouant des concerts dans toute la Floride, fortement influencé par les débuts du punk, puis à la fois par le hardcore et le métal. « [Les gens de] tous les bons endroits pour prendre une bière n’arrêtaient pas de me demander si j’avais rencontré Justin, puisqu’ils savent que je joue de la musique », se souvient-il. « J’ai entendu parler de lui dans notre ville pendant environ un an avant que nous nous rencontrions réellement grâce à des amis communs. Nous avons sympathisé lorsque nous avons commencé à parler [de] musique instrumentale ».

Lorsque French et Johnson ont finalement reçu les démos de Foley, ils ont vraiment aimé ce qu’ils ont entendu. Pendant plusieurs mois, ils ont échangé de la musique par courriel tout en apprenant les parties, en particulier Foley et French sur les instruments – respectivement la guitare et la basse – qu’ils n’avaient pas l’habitude de jouer. Ils ont finalement commencé à jouer ensemble avec les pistes de batterie des démos diffusées par les haut-parleurs. En peu de temps, ils avaient assez de musique pour un disque complet et la direction du groupe prenait forme.

Le trio a rapidement découvert qu’ils avaient autre chose en commun que la musique.

« Nous sommes tous les trois de grands amateurs de chats », souligne Foley. « Il était donc logique d’appeler le groupe Lybica ».

Nommé d’après une petite espèce de chat sauvage originaire d’Afrique qui est largement considérée comme le parrain du chat domestique moderne, Lybica est la première espèce féline connue à être apprivoisée et domestiquée par les humains.

Avance rapide de 10 000 ans, et aujourd’hui, le groupe Lybica est aussi addictif que l’herbe à chat.

Avec la sortie de leur premier album éponyme au début de l’année prochaine, Lybica s’apprête à faire du bruit en 2021 et au-delà – fur-real !

Lybica est :

Justin Foley : Guitare / Batterie

Joey Johnson : Guitare

Doug French : Basse