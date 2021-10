Loss Becomes vient de publier une vidéo pour le titre « Healing ». le groupe en a profité pour inviter quelques guests, à savoir le frontman de Killswitch Engage, Jesse Leach, l’ex-The Dillinger Escape Plan, Ben Weinman mais aussi Tim Howley de Fit For An Autopsy et Justin Whang de Jynx. C’est à voir ci-dessous.