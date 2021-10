Like Moths To Flames vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain EP « Pure Like Porcelain » prévu pour le 5 novembre via UNFD . Le titre s’intitule « Views From Halfway Down » et c’est à écouter ci-dessous.

Tracklisting

1. Ameliorate

2. Views From Halfway Down

3. The Preservation Of Hate

4. Gnashing Teeth

5. Do Not Resuscitate