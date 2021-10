Les Red Hot Chili Peppers viennent d’annoncer qu’ils seront en concert à Paris et plus précisément au Stade de France le 8 Juillet 2022 en compagnie d’ Anderson .Paak & The Free Nationals et Thundercat.

La tournée marquera le retour du guitariste John Frusciante au sein du groupe.

Plus d’infos: https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/red-hot-chili-peppers-billet/idmanif/510364