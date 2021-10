Lamb Of God et Kreator à Paris en Décembre 2022

Lamb Of God et Kreator viennent d’annoncer les nouvelles dates de leur tournée européenne qui aura lieu en Novembre 2022. Et c’est Thy Art Is Murder et Gatecreeper qui seront en première partie.

11/18 Copenhagen, DEN – Forum Black Box

11/19 Stockholm, SWE – Fryshuset Arenan

11/21 Oulu, FIN – Teatria

11/22 Helsinki, FIN – Ice Hall Black Box

11/24 Warsaw, POL – Stodola

11/26 Munich, GER – Zenith

11/27 Berlin, GER – Columbiahalle

11/29 Tilburg, NET – 013

11/30 Brussels, BEL – Ancienne Belgique

12/02 Ludwigsburg, GER – MHP Arena

12/03 Essen, GER – Grugahalle

12/04 Saarbrucken, GER – Saarlandhalle

12/06 Madrid, SPA – Riviera

12/07 Barcelona, SPA – Razzmatazz

12/09 Wiesbaden, GER – Schlachthof

12/10 Hamburg, GER – Edel Optics Arena

12/11 Leipzig, GER – Haus Auensee

12/13 London, UK – O2 Academy Brixton

12/14 Glasgow, UK – O2 Academy Glasgow

12/15 Birmingham, UK – O2 Academy Birmingham

12/16 Bristol, UK – O2 Academy Bristol

12/18 Manchester, UK – Manchester Academy

12/20 Paris, FRA – L’Olympia

12/21 Dubendorf, SWI – Samsung Hall