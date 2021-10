Lors de la journée promo de TOWARD THE THRONE qui vient de sortir son premier album « Vowed to Decline« , et dont l’interview est à voir en suivant ce lien, nous avons également rencontré Laurent le manager du nouveau label Lorrain METAL EAST PRODUCTIONS. Une occasion idéale pour en savoir un peu plus sur ce nouveau projet du frontman de Deficiency. Interview improvisée disponible ci-dessous.