Interview d’ADX pour la sortie d' »Etranges Visions »

Ce vendredi, nous avons eu la chance de rencontrer DOG le batteur d’ADX, ce groupe de l’Oise formé en 1981 et qui va ressortir le 19 novembre son seul album qu’il ait sorti en anglais, dans une nouvelle version française pour le plus grand bonheur de tous ses fans. Cet album intitulé « Weird Visions » et sorti en 1991 via le label allemand Noise, et désormais intitulé « Etranges Visions« . Et la puissance de cet album mérite qu’on y jette une oreille attentive. Alors pour en savoir plus, place à l’interview.

Pour suivre le groupe: https://www.facebook.com/ADXband