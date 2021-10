HELMET, nouvel album Live le 26 Novembre

Communiqué: LEUR PREMIER ALBUM LIVE OFFICIEL – SORTIE LE 26 NOVEMBRE 2021

Helmet n’a jamais sorti d’album live durant leur longue carrière.

Page Hamilton se souvient : « Après avoir persuadé nos amis du label à Hambourg de faire quelque chose avec ces vieux enregistrements, nous avons finalement réussi à combiner 2 live pour en faire un album live complet. Le premier a été enregistré au mythique CBGB’s, qui était juste à côté de chez nous, à 10 minutes à pieds ! On a tous passé tellement de temps là-bas, et même si ça n’est pas notre tout premier concert, on ressent bien l’énergie frénétique des débuts du groupe, ainsi que mon manque flagrant de déconnade !

En 1989, j’entrais par Bowery Street par ces portes battantes qui grincent, et des rideaux de chambre froide, dans le plus grand club rock du monde, le CBGB’s. Apparemment, David Byrne (un de mes héros musicaux) n’a pas été cool au moment du scandale sur les loyers du club qui a irrémédiablement conduit à la fermeture du lieu, mais je suis un vieil imbécile sentimental, et j’ai de super souvenirs de nos moments passés là-bas. Nous sommes devenus un meilleur groupe en jouant énormément là-bas, et j’y ai vu certains des meilleurs concerts de ma vie.

Le propriétaire Hilly Crystal et manager/booker Louise Parnassa étaient assis face à face à leurs bureaux, et ont à peine levé les yeux pour me voir. Louise, une jolie jeune femme et assez sombre de Jersey (j’ai appris à la connaitre et elle est adorable quand elle n’a pas à gérer des centaines de petits merdeux de groupes de rock) m’a dit « je peux vous aider ? ». Je Iui ai donné notre premier enregistrement K7 avec une sérigraphie de torture qu’on avait trouvé dans un livre sur l’inquisition espagnole et un tréma sur le « M » .

Les titres, Born Annoying, Rumble, Shirley Maclaine et Geisha to Go ont été enregistrés au studio de Soho Don Fury sur une console 8 pistes. Elle finit par me dire « Je l’écouterais certainement dans quelques semaines. Si vous voulez jouer plus tôt, passez aux auditions ». Elle nous nota pour les auditions les plus proches, qui étaient le dimanche qui arrivait (ou peut être lundi ?)

Nous avons joué avec un groupe style Night Ranger, un d’eux portait un bandana à la cuisse et la chanteuse portait une longue robe à la Loretta Lynn. Mike Kirkland et Tommy Victor du groupe Prong étaient au guichet et à la console son ce soir-là. Mike m’a dit bien plus tard qu’il avait écrit dans le carnet d’or du CBGVB’s

» super groupe, devrait être booké avec Cop Shoot Cop ou Unsane ». Louise m’a confié aussi plusieurs années après que nous lui faisions l’effet de « pics à glace dans le front » mais qu’elle me trouvait mignon alors elle nous a booké presque tous les mois . « Murder », « Repetition » et « Sinatra » étaient tout nouveaux, donc ce concert était pre-Strap It On, au tout début quoi. Henry avait encore sûrement des dreadlocks, Peter portait des bottines à bouts pointus et un pantalon skinny, John et moi s’habillions comme des gosses de 12 ans donc il n’y avait pas de plan marketing pré-établi, comme certains hipsters ont voulu faire croire.

Pur $50 , l’ingé son pouvait enregistrer ton concert sur cassette. Je suis quasi sûr que notre pote Brian Childers qui chantait dans un groupe cool Crawlpappy était aux manettes ce soir-là.

Je suis content qu’on ait sorti l’argent, si vous étiez parmi les 30 personnes présentes, vous avez aidé à payer pour cet album live, merci beaucoup.

Le deuxième concert est une partie du set du Big Day Out festival à Melbourne en Australie. Ce premier voyage là-bas est un peu flou après 30 ans mais j’ai de bons souvenirs. Cette échappée de la grisaille new-yorkaise en plein mois de janvier était un soulagement. Se balader à Bondi beach, entourés de femmes bronzant topless au bord de la mer de Tasmanie claire, propre et chaude était bien mieux que de me trimballer mes courses sur 6 étages dans mon appart d’East Village, le tout habillé comme ‘Nanouk l’Esquimau’.

Les concerts, hmmmm. Ma performance a sans doute pâti de la fête qu’on a fait à la plage et beaucoup d’alcool (la bière rouge Coopers mate !). Quelqu’un a eu l’idée d’enregistrer notre set sur K7 au Big Day Out, merci à cette personne ! On avait ces enregistrements qui prenaient la poussière dans notre salle de répète (New Jersey pre-2001, puis Hollywood depuis) depuis tout ce temps alors on a confié ça à notre très talentueux ami Toshi Kasai pour mixer le tout et mettre un coup de polish au mastering pour parfaire le tout »

« Live and Rare » sortira le 26 novembre en edition vinyl 180g noir et CD Digipak, et également en Digital.