Communiqué: Le groupe de metal français The Butcher’s Rodeo revient avec un nouvel album plus personnel que jamais « HAINE » désormais disponible en précommande et dévoile un premier single : « Lâche ! »







Cinq ans après son premier album, The Butcher’s Rodeo est de retour avec un deuxième opus de 12 titres nommé « Haine » ! Toujours porté par la voix de Vincent Peignart-Mancini (ex AqME, Noswad), les bouchers restent fidèles à leur style Hobocore puissant tout en opérant un changement important : anciennement en anglais, le chant est passé en français sur l’ensemble du disque, rendant ainsi la transmission d’émotion beaucoup plus directe.

Le groupe dévoile aujourd’hui « Lâche ! », premier single d’un album qui s’annonce explosif !

Nouvel album « HAINE »

maintenant disponible en précommande (CD digipak)

Sortie le 26 novembre 2021

Plus d’infos : https://smarturl.it/TBR-HAINE