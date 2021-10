DUST IN MIND dévoile une vidéo pour « Synapses »

DUST IN MIND qui sortira son Nouvel album « CTRL » le 19 novembre prochain via darkTunes Music Group dévoile une vidéo pour le titre « Synapses »







Communiqué: DUST IN MIND – Le seul et unique groupe de métal à atteindre la Tour Eiffel !

« Synapses » vous emmène en voyage dans le vieux Paris avec son ambiance french touch, appréciez ce nouvel hymne qui est aussi un hommage aux racines françaises du groupe.

Avec plus de 10 millions de streams, le groupe de métal moderne DUST IN MIND de Strasbourg (France) crée un monde sonore rempli de passion, de feu et de tonnerre ! Leur quatrième album très attendu, ‘CTRL’, est une confirmation sans faille de l’expansion redoutable de DUST IN MIND. En canalisant leur fureur intérieure face à la situation mondiale dévastatrice, le groupe réussit à dévoiler un son fort et tranchant qui passe à travers vos émotions.

Un album sur le courage, l’abandon et le processus intime d’apprentissage de soi tout en devant faire face à la pression écrasante et aux torrents de sentiments qui semblent incontrôlables et incompréhensibles.

Lost Control », qui est déjà sorti en single, est un véritable chef-d’œuvre d’exploration de soi, enveloppé de mélodies électrisantes et de rythmes tonitruants. Le voyage continue à travers la douleur, où la résignation semble être la seule option, et est dépeint de la manière la plus exaltante. Les eaux de la solitude commencent à bouillir et alimentent le feu de « Break » et « Empty », où l’agression pure se transforme en art. Le groupe embrasse également ses racines françaises dans la chanson « Synapses » où un couplet est prononcé dans sa langue maternelle, changeant l’ambiance pour un moment et transportant l’auditeur dans le monde du vieux Paris.

Avec chaque chanson, DUST IN MIND grimpe de plus en plus haut sur l’échelle des compositions uniques, des mélodies riches et des ambiances sombres pour mettre en valeur leur personnalité iconique et leur détermination implacable en tant que groupe. CTRL « , tout comme les autres albums du groupe, a été produit par nul autre que Damien Dausch, ce qui rend le son encore plus accompli, mature et établi.