BAD RESCUE dévoile une vidéo pour « Battering Rain »

Communiqué: Lyzanxia, Phaze I, One-Way Mirror, autant de groupes, d’albums et de chansons pour se forger une expérience et pouvoir aborder la musique différemment. Voir la musique en images. Faire des chansons comme des réalisateurs font des scènes de films.

L’idée est simple, David et Franck Potvin fondent leur nouveau groupe Bad Rescue, un parfait mélange de musique ambiance Thriller Movie rythmé par de l’Industriel, de l’Electro, de l’Arena Rock et bien sûr du Metal.

Été 2020, les frères terminent la construction de leur camp de base pour produire la musique et les clips à venir : Le Dome Studio v2. Ils y composent Battering Rain qui sera le premier single du groupe. Ils font appel à leur pote Vincent Lechevallier (Pony Pony Run Run, Axel Bauer, Luke…) pour enregistrer les parties batterie des 3 premiers titres.

D’autres featuring plus surprenant comme « King Marino » de Atlanta viendront participer au projet. Ils réalisent le clip de Battering Rain pendant l’été 2021, il sortira début octobre.

Bad Rescue est un mélange d’influences cinématographiques et musicales sans aucune limite de style.

Toujours plus puissant, entêtant, et une production toujours plus lourde.