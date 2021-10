Communiqué: ALLEGAEON News/ Nouvel album « DAMNUM » le 25 février 2022

Le groupe de métal du Colorado ALLEGAEON revient avec son sixième album studio, DAMNUM, dont la sortie est prévue le 25 février 2022 via Metal Blade Records. Aujourd’hui, le quintet nous offre un aperçu de son nouvel album avec la vidéo « Into Embers ».







» En guise d’introduction à notre nouvel album, DAMNUM, nous sommes ravis de vous présenter » Into Embers « , déclare fièrement Riley McShane, chanteur d’ALLEGAEON. « Cette chanson incarne la nature sombre et irrégulière de cet album en mettant sur la table des éléments de nous-mêmes en tant que groupe et en tant que musiciens individuels que nous attendions de partager avec vous tous depuis très, très longtemps. Comme toujours, nous sommes ravis que nos auditeurs nous rejoignent alors que nous avançons dans de nouveaux paysages – en continuant à repousser les limites de notre musique toujours plus loin – et nous sommes impatients de vivre ensemble le dévoilement de DAMNUM au cours des prochains mois. »

ALLEGAEON s’est construit une place unique dans le paysage musical, forçant à la fois la technicité et la mélodie au premier plan alors qu’ils créent un death metal tumultueux et fascinant. Avec DAMNUM, leur sixième album, ils poussent tout à l’extrême et livrent ainsi le disque définitif d’ALLEGAEON.

Pour McShane, centrer ses paroles sur le traitement de la tristesse, de la colère, du chagrin et de la solitude, son intention est que certaines personnes puissent trouver du réconfort dans ces mots et les utiliser comme une ressource pour faire face à leurs propres expériences. « J’espère que les auditeurs pourront s’identifier à ces paroles et qu’ils sauront qu’ils ne sont pas seuls lorsqu’ils éprouvent toute une gamme d’émotions négatives – il y a quelqu’un d’autre qui ressent la même chose. »

Le nouveau batteur Jeff Saltzman a contribué à donner vie à l’album, alors que le guitariste Greg Burgess admet : « C’est vraiment le premier album où le batteur a écrit toutes ses parties, au lieu que nous, guitaristes, programmions un rythme et que notre batteur se contente d’écrire les fills », et McShane ajoute : « En l’associant à notre bassiste Brandon Michael, nous avons une section rythmique qui peut suivre le niveau de musicalité et de compétence que les guitares ont toujours apporté ». ALLEGAEON est complété par le guitariste Michael Stancel.

Le producteur de longue date Dave Otero a de nouveau rejoint ALLEGAEON au studio Flatline Audio du Colorado, Burgess affirmant que travailler avec Otero est « toujours facile et amusant ». Burgess affirme que travailler avec Otero est « toujours facile et amusant ». Cependant, le groupe admet que la nature plus collaborative de l’album – et pour la première fois la présence de tous les membres dans le studio pendant toute la durée de l’enregistrement – a conduit à des prises de tête passionnées à l’occasion. « Il y avait beaucoup plus d’apports créatifs venant de toutes les directions sur chaque chanson, et même si c’était parfois stressant de faire le tri dans le bruit des idées de chacun, je pense que cela a finalement ajouté quelque chose de totalement unique à cet album par rapport à n’importe quel autre du catalogue ALLEGAEON. »

DAMNUM Track Listing:

1. Bastards of the Earth

2. Of Beasts and Worms

3. Into Embers

4. To Carry My Grief Through Torpor and Silence

5. Vermin

6. Called Home

7. Blight

8. The Dopamine Void Pt. 1

9. The Dopamine Void Pt. 2

10. Saturnine

11. In Mourning

12. Only Loss