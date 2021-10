7 WEEKS : une tournée, un clip et bien plus…

Communiqué: 7 WEEKS sera en tournée dans toute la France cet Automne. Pour l’occasion, le groupe met les petits plats dans les grands : il sort un clip pour « Insomniac » et annonce The Sisyphus Complete Recordings. Une édition deluxe contenant deux vinyles couleurs regroupant l’album Sisyphus et l’EP « What’s Next? » The Sisyphus Sessions.

Sisyphus sortait en Janvier 2020, « What’s Next ? » The Sisyphus Sessions faisait perdurer le cycle quelques mois plus tard avec de l’inédit, de l’acoustique et de la reprise. Avec The Sisyphus Complete Recordings, la boucle est désormais bouclée et 7 WEEKS achève ce chapitre de bien belle manière.

« Nous avions besoin de represser l’album car l’édition vinyle était épuisée. Alors quitte à represser cet album, autant en proposer une version qui regroupe le diptyque complet. Un bel objet pour clôturer notre ode à Sisyphe. »

(7 WEEKS)