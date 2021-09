ZUUL FX dévoile une vidéo pour « Human Your Time Has Come »

Communiqué: Ce titre est le troisième single de ZUUL FX issu du triple album concept à venir nommé « H+ » écrit par Steeve Zuul .

Ce titre d’album fait référence au transhumanisme, mouvement prônant les sciences et les technologies modernes et de tout ce qui peut s’apparenter à l’intelligence artificielle afin d’améliorer la condition humaine et donc, par conséquent, d’en supprimer ses chimères.

Pour Steeve, ce mouvement intellectuel est un tournant inéluctable dans notre société. L’humanité ne peut déjà plus se passer de la perspective transhumaniste.

D’après certains chercheurs scientifiques, c’est même là, l’idée la plus dangereuse au monde, car elle évoque un avenir sans retour pour l’humanité.

En revanche pour d’autres, des aspirations idéalistes et novatrices.

Le concept musical tient de la condition humaine et des idées incessantes de Steeve à toujours vouloir transgresser, repousser les limites pour approcher ou rapprocher différents genres musicaux.

Dans cet album, chaque titre est défini tel un single et est décliné en 3 styles, (3 variations) : METAL INDUS – ELECTRONIK – ELECTRO-ACOUSTIK.

Ce à quoi nous vous présentons ici la variation METAL INDUS »,

https://zuulfx.bandcamp.com/