The Lucid, qui est composé de l’ex-Megadeth David Ellefson à la basse, du chanteur Vinnie Dombroski (Sponge fame), du guitariste Drew Fortier et le batteur Mike Heller, tous deux venant de Fear Factory, vient de révéler un troisième single « Damned » tiré de son premier album prévu pour le 15 octobre via SpoilerHead Records. Ca s’écoute ci-dessous.