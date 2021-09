MASTODON sera de retour à Paris à l’occasion de la sortie de leur nouvel album, « Hushed and Grim« . Le concert aura lieu le 7 juin 2022 à la Salle Pleyel et le groupe sera accompagné de PLANET OF ZEUS et BOKASSA en premières parties.

Prévente mercredi 22 septembre à 11h via cette adresse: https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/mastodon