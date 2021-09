TOWARD THE THRONE qui sortira son nouvel album « Vowed to Decline » le 8 octobre prochain via Metal East Productions, annonce sa Release Party pour le Dimanche 17 Octobre 2021 au Grillen à Colmar avec en Guest : Deficiency & Swarmageddon.

CONCERT GRATUIT – Nouvel album dispo sur place – Stand label « Metal East Productions » et rencontres avec les groupes