Communiqué: Killswitch Engage – Jesse Leach (chant), Adam Dutkiewicz (guitares), Joel Stroetzel (guitares), Mike D’Antonio (basse) et Justin Foley (batterie) – publie la vidéo officielle de « Us Against the World », tirée de leur dernier album, « Atonement ».







Les images sont extraites de l’événement livestream d’août 2021 du groupe, qui s’est déroulé au Palladium de Worcester, dans le Massachusetts, lieu de nombreux concerts emblématiques et mémorables de KsE au fil des ans. Il a été réalisé par David Brodsky et Allison Woest pour MyGoodEye.

« C’est l’une de mes chansons préférées de l’album et je suis heureux qu’elle reçoive un peu d’attention et un élément visuel », déclare Leach. « C’est une chanson sur le fait de faire face aux probabilités et de trouver la confiance pour surmonter et conquérir une situation. À l’origine, je l’ai écrite comme un cri de guerre en pensant à mes ancêtres écossais, norvégiens et suédois, qui sont des guerriers des Highlands. Mais elle peut aussi parler d’amitié, d’amour, ou même de la camaraderie d’un groupe qui voyage à travers le monde. Le titre dit tout : « Nous contre le monde ».