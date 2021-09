JINJER en tournée en France

JINJER est en tournée depuis le 16 Septembre et passera par la France pour 3 dates:

TOURDATE EUROPE 2021 !

Special guest: HUMANITY’S LAST BREATH

Support: HYPNO5E

16.09.2021 – SK – BRATISLAVA / Majestic

17.09.2021 – DE – LINDAU / Club Vaudeville (NEW)

19.09.2021 – CZ – PRAGUE / Roxy

20.09.2021 – PL – KRAKOW / Hype Park

22.09.2021 – DE – LEIPZIG / Hellraiser

23.09.2021 – DE- ROSTOCK / Mau Club

24.09.2021 – DE – POTSDAM / Lindenpark

25.09.2021 – DK – AARHUS / Train

26.09.2021 – NL – NIJMEGEN / Doornroosje (SOLD OUT)

28.09.2021 – FR – REIMS / Cartonnerie

29.09.2021 – CH – PRATTELN / Z7

30.09.2021 – DE – MANNHEIM / Alte Feuerwache

01.10.2021 – DE – ESSEN / Turock (NEW)

02.10.2021 – DE – COLOGNE / Euroblast Festival

03.10.2021 – FR – STRASBOURG / La Laiterie (SOLD OUT)

04.10.2021 – FR – STRASBOURG / La Laiterie (NEW)