Des vidéos du concert secret de METALLICA devant 400 personnes

Jeudi dernier, le 16 septembre pour être exact, METALLICA a donné un concert surprise devant 400 personnes seulement à San Francisco. Le groupe l’avait seulement annoncé via ses réseaux quelques heures seulement avant l’ouverture de la salle avec ce message: « Hey! Je vais te confier un petit secret. Nous jouons ce soir à The Independent au centre-ville de SF. Prends un billet de 20 $ et envoie ton cul au box-office tout de suite ! Une preuve de vaxx est requise pour obtenir un bracelet et il va se vendre rapidement. Un billet par personne, en espèces uniquement ! »

Les heureux fans qui ont pu s’y rendre ont bien entendu filmé ça et c’est à voir ci-dessous.

Setlist du concert:

Whiplash

Ride The Lightning

The Memory Remains

Now That We’re Dead

Holier Than Thou

No Leaf Clover

Sad But True

Moth Into Flame

Fade To Black

For Whom The Bell Tolls

Creeping Death

One

Master Of Puppets

Rappels:

Battery

Fuel

Seek & Destroy