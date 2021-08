WAGE WAR dévoile une vidéo pour « Circle The Drain »

WAGE WAR vient de publier une vidéo pour le titre « Circle The Drain » tiré du nouvel album « Manic » prévu pour le 1er octobre via Fearless Records.

Préco à cette adresse: https://found.ee/manic





Communiqué: Le quintet hard rock de Floride WAGE WAR – Briton Bond (chant principal), Cody Quistad (guitare rythmique, chant clair), Seth Blake (guitare principale), Chris Gaylord (basse) et Stephen Kluesener (batterie) – a officiellement annoncé la sortie de son quatrième album, Manic.

Concernant ‘Circle the Drain’ c’est une chanson qui parle d’apprendre de ses erreurs passées et d’accepter ses responsabilités dans un monde qui a besoin de changement « , partage le groupe. « Cela commence avec nous qui décidons de faire partie de la solution ».

En ce qui concerne l’album, Wage War offre, « Après une longue attente, et des heures interminables de travail, nous ne pourrions pas être plus extatiques d’annoncer notre nouvel album Manic. Nous avons passé toute l’année dernière à travailler très dur pour vous apporter le meilleur Wage War à ce jour, et nous n’avons jamais été aussi sûrs d’y être parvenus. »

Le groupe nous a déjà proposé la vidéo de « High Horse »





Sur Manic, le groupe parvient à trouver un équilibre délicat et bien conçu entre grooves, riffs, mélodies et fioritures électroniques.

Après avoir accumulé près de 300 millions de streams et reçu de nombreux éloges de Billboard, Loudwire, Modern Drummer, American Songwriter, Alternative Press et bien d’autres, le groupe a livré 11 hymnes destinés à créer des liens à travers les turbulences.

« Manic englobe tout ce que nous avons vécu en tant que musiciens au cours de la dernière année et demie », déclare Kluesener. « Toute l’industrie s’est arrêtée, et nous avons techniquement perdu nos emplois. Notre scène a été parmi les premières à partir et les dernières à revenir. L’album rend compte de toute cette période. »

Quistad tire le rideau encore plus loin, en disant : « La manie est une émotion sauvage. L’année dernière a été marquée par des hauts et des bas. Nous avons eu des victoires, mais nous avons aussi eu tellement de bas. Nous avons construit cette chose pendant les 10 dernières années et mis tous nos jetons dedans. Nous avons manqué des anniversaires et des enterrements, mais nous avons fait des choses extraordinaires. L’année dernière, on s’est demandé si ça allait revenir un jour. C’est vraiment le sujet de l’album. »

En fin de compte, Manic est un triomphe et une déclaration artistique définitive pour Wage War. Il représente l’apogée d’un intense voyage créatif. Ils ont construit un public irréductible avec Blueprints [2015] et Deadweight [2017] et grâce à des tournées incessantes. L’album Pressure de 2019 a explosé dès sa sortie. » Low » a empilé 24,9 millions de streams Spotify avec » Who I Am » à 10,7 millions de streams Spotify et » Me Against Myself » à 8,4 millions de streams Spotify. En plus de porter leur total de flux à plus d’un quart de milliard d’euros, il a atterri dans le classement des « 50 meilleurs albums de métal de 2019 » de Loudwire, tandis que Billboard a loué la légèreté de l’album. American Songwriter a attiré l’attention sur l’évolution de l’écriture et du son du groupe, tandis que New Noise Magazine lui a attribué 4 étoiles sur 5. Ailleurs, Alternative Press s’est extasié : « Avec Pressure, Wage War change le jeu sur tous les fronts sans aucune hésitation. »

MANIC TRACK LISTING:

« Relapse »

« Teeth »

« Manic »

« High Horse »

« Circle the Drain »

« Godspeed »

« Death Roll »

« Slow Burn »

« Never Said Goodbye »

« True Colors »

« If Tomorrow Never Comes »