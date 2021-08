Le quintet de Floride WAGE WAR – Briton Bond [chant], Cody Quistad [guitare & chant, Seth Blake [guitare], Chris Gaylord [basse] et Stephen Kluesener [batterie] – a sorti la vidéo de son nouveau titre « High Horse« .





Le groupe commente

« Au cours de l’année dernière, nous avons travaillé le plus dur que nous ayons jamais fait sur une musique dont nous ne pourrions pas être plus fiers », « ‘High Horse’ n’en est qu’un avant-goût. »

Wage War s’est construit son public avec Blueprints [2015] et Deadweight [2017] et grâce à des tournées incessantes. L’album Pressure de 2019 a explosé dès sa sortie. « Low » a empilé 24,9 millions de streams Spotify avec « Who I Am » à 10,7 millions de streams Spotify et « Me Against Myself » à 8,4 millions de streams Spotify.

il a atterri sur les « 50 meilleurs albums de métal de 2019 » de Loudwire, tandis que Billboard a loué la légèreté de l’album.

American Songwriter a attiré l’attention sur l’évolution de l’écriture et du son du groupe, tandis que New Noise Magazine lui a attribué 4 étoiles sur 5. Ailleurs, Alternative Press s’est extasié : « Avec Pressure, Wage War change de façon non équivoque la donne sur tous les fronts ».

Plus de news sur Wage War très bientôt.

Plus d’infos : https://found.ee/highhorse