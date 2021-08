VOLUMES dévoile une vidéo pour « Get Enough »

Communiqué: VOLUMES est de retour avec un nouveau juggernaut métallique. Le groupe vient de dévoiler la vidéo de sa nouvelle chanson « Get Enough »





» parle du moment où, dans la vie d’une personne, tout n’est plus que profit personnel », explique le groupe. « Les choses peuvent devenir très isolantes et solitaires lorsque quelqu’un fait sciemment tout pour utiliser et tromper quelque chose ou quelqu’un pour son propre bénéfice. La chanson parle essentiellement de cette conversation avec soi-même – un bon coup d’œil dans le miroir. En général, nous avons l’impression qu’aujourd’hui plus que jamais, la vie pouvant être instantanément gratifiante, il est plus important de toujours regarder la situation dans son ensemble et de prendre une pause. Cette chanson parle de cette histoire. »

Le groupe poursuit : « Cette chanson sort du domaine dans lequel Volumes existe depuis longtemps. Elle montre une autre facette du groupe qui a percolé depuis un certain temps. Introduire une nouvelle direction sonore était quelque chose de crucial pour nous pour cet album et nous ne pourrions pas être plus excités par le résultat. Nous sommes impatients de le jouer en live. »

En 2010, Volumes a fait irruption avec le EP The Concept of Dreaming. Via a suivi en 2011 et No Sleep est en 2014 et a inspiré l’enthousiasme d’une fanbase irréductible.

Après s’être initialement séparé du chanteur Michael Barr en 2015, le groupe a maintenu sa production prolifique sur Different Animals [2017] et l’EP Coming Clean [2019]. Leur nombre total de streams a dépassé les 40 millions et ils ont reçu des éloges internationaux de la part d’Alternative Press, New Noise Magazine, Rock Sound, Metal Injection, etc.

Barr a fait son retour chez Volumes en 2020.