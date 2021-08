Underoath annonce la sortie de son nouvel album et en dévoile un extrait

Communiqué: Aujourd’hui, Underoath annonce la sortie de son très attendu septième album, Voyeurist, prévue pour le 14 janvier via Fearless Records.

A cette occasion, le groupe propose le nouveau titre hymne « Hallelujah« , qui est le deuxième single de Voyeurist et sera un élément de base de leur set live pour les années à venir.

« Hallelujah » présente l’une des accroches les plus addictives de la carrière du groupe sur un paysage sonore ancré dans des guitares chaotiques, des synthétiseurs et des percussions qui feront trembler l’audite





Comme le dit: « J’ai toujours voulu enregistrer notre propre album. Je pense que nous avions juste besoin de nous mettre personnellement dans un état d’esprit qui permette aux critiques de se poser de manière productive et constructive. » Le résultat est l’album le plus collaboratif de la carrière d’Underoath et, ancré dans un profond respect mutuel, un album qui n’a laissé aucune pierre non retournée sur le plan créatif ».

McTague ajoute encore : « Nous avons tellement grandi en temps réel et je pense que l’album témoigne de cette croissance et de cette collaboration. Je ne me suis jamais senti aussi attaché à un projet de toute ma vie« .

Le groupe parle de Voyeurist comme d’une « violence haute définition » – technologiquement avancée, mais indéniablement viscérale. D’un point de vue conceptuel, Voyeurist a plusieurs significations interdépendantes, chacune d’entre elles renvoyant aux concepts de la façon dont nous nous présentons à travers les médias sociaux et comment cette façade masque une grande partie de ce que nous vivons réellement dans la vie. L’album est une expérience d’écoute cohérente avec suffisamment de couches pour offrir aux fans un regard neuf et un nouveau morceau préféré à chaque écoute.

Voyeurist Tracklist:

1. Damn Excuses

2. Hallelujah

3. I’m Pretty Sure I’m Out of Luck and Have No Friends

4. Cycle ft. Ghostemane

5. Thorn

6. (No Oasis)

7. Take A Breath

8. We’re All Gonna Die

9. Numb

10. Pneumonia

A ce stade de leur carrière, Underoath a, sans surprise, fait face à sa part d’adversité. À travers les épreuves et les tribulations, un engagement envers leur art et un sens de la responsabilité enraciné dans le respect mutuel des uns et des autres ont fait en sorte que chaque nouveau chapitre du groupe continue à façonner leur héritage de manière positive. Avec leur histoire commune faite d’accolades remarquables et d’épreuves éprouvantes qui continuent de façonner les membres individuels en tant que personnes, Underoath ne fait qu’effleurer la surface de ce qu’ils peuvent accomplir en tant que groupe. Il y a peu de groupes dans les annales de l’histoire du rock qui peuvent dire que leur meilleur travail est encore devant eux après presque deux décennies de carrière. Heureusement, Underoath fait partie de cette catégorie. Alors que le monde s’ouvre à nouveau en 2021, le groupe s’engage à répondre aux attentes élevées que les fans (et eux-mêmes) attendent de tout ce qui est associé au projet. Le prochain chapitre de l’histoire d’Underoath sera sans aucun doute quelque chose de spécial à voir se réaliser.