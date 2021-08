DANKO JONES nous propose un concert Livestream le 28 aout à 20h00 à l’occasion de la sortie de son nouvel album « POWER TRIO »

Tickets en vente à cette adresse: https://dankojonespowertrio-europe.eventbrite.ca/

« POWER TRIO » TRACKLIST:

1. I Want Out

2. Good Lookin’

3. Saturday

4. Ship Of Lies

5. Raise Some Hell

6. Blue Jean Denim Jumpsuit

7. Get To You

8. Dangerous Kiss

9. Let’s Rock Together

10. Flaunt It

11. Start The Show