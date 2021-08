Trivium dévoile le nouveau single « Feast Of Fire »

Trivium dévoile un nouveau single en vidéo qui s’intitule « Feast Of Fire » tiré du nouvel album « In The Court Of The Dragon » qui sortira le 8 octobre prochain via Roadrunner Records.

Voici également le track listing de l’album:

01 – “X”

02 – “In The Court Of The Dragon”

03 – “Like A Sword Over Damocles”

04 – “Feast Of Fire”

05 – “A Crisis Of Revelation”

06 – “The Shadow Of The Abattoir”

07 – “No Way Back Just Through”

08 – “Fall Into Your Hands”

09 – “From Dawn To Decadence”

10 – “The Phalanx”

L’album est disponible en pré-commande en suivant ce lien : https://trivium.lnk.to/itcotd