The Ghost Inside vient de publier une vidéo Live du titre « Avalanche » tournée le 13 juillet 2019 à Los Angeles. Ce show marquait le retour du groupe sur scène après son accident de bus en novembre 2015. Le concert complet est disponible depuis le 30 juillet et s’intitule « Rise From The Ashes: Live At The Shrine ». A noter qu’une version vinyle sera disponible début 2022.