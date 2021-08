TETRARCH dévoile une vidéo pour « Stitch Me Up »

Communiqué: Les stars montantes du métal TETRARCH ont récemment sorti leur deuxième album « Unstable », qui a reçu des critiques élogieuses et a été acclamé dans le monde entier. En prévision du retour des tournées, le groupe est ravi de dévoiler un nouveau vidéo-clip pour l’hymne de l’album « Stitch Me Up ».

Le guitariste principal Diamond Rowe déclare :

Le tournage de la vidéo de « Stitch Me Up » a été très amusant et nous sommes honnêtement ravis de ce que cela a donné. La façon dont l’histoire a été tournée donne une impression de cinéma et le produit fini est tout simplement génial.

Le thème de cette vidéo porte sur le fait d’être un paria dans la vie de tous les jours. On peut parfois avoir l’impression d’être un monstre quand il semble que personne d’autre ne voit les choses de la même manière que nous ou n’a de centres d’intérêt communs, mais finalement rencontrer des gens qui sont comme nous peut nous faire sentir en sécurité et entier. Cela me rappelle beaucoup de nous tous dans la communauté de la musique lourde et comment nous pouvons être regardés de manière étrange, mais quand nous sommes tous ensemble, nous sommes juste une grande famille heureuse partageant notre amour de la musique. »







Produit par le groupe et Dave Otero (Cattle Decapitation, Allegaeon, Khemmis), le nouvel album de TETRARCH, Unstable, est sorti le 30 avril via Napalm Records et a été acclamé par la critique ! Loudwire a déclaré : » TETRARCH ne plaisante pas, il apporte le lourd avec toute sa force… « , tandis que Alternative Press a déclaré : » L’ascension fulgurante des nouvelles étoiles les plus brillantes du nu metal, TETRARCH, a été un spectacle fascinant pour la scène qui les entoure « . Dès sa sortie, le premier single de TETRARCH, « I’m Not Right », s’est hissé dans le Top 30 de Mediabase Active Rock et a récolté plus de six millions de streams combinés sur plusieurs plateformes à ce jour. Le single suivant, « You Never Listen », a reçu le soutien de SiriusXM, HardDrive, Full Metal Jackie et de nombreux autres médias rock actifs du pays, tandis que l’un de leurs plus récents singles, « Negative Noise », a atteint près d’un million de vues sur YouTube.

L’individualité féroce et l’acceptation sans crainte de l’outsider sont au cœur de TETRARCH. Le travail acharné et la détermination sans relâche du groupe l’ont établi comme l’un des groupes les plus prometteurs de la musique heavy.

TETRARCH is:

Josh Fore – vocals/guitar

Diamond Rowe – lead guitar

Ryan Lerner – bass

Ruben Limas – drums