Slipknot publie une vidéo en hommage à Joey Jordison

Slipknot a publié une vidéo en hommage à son ex-batteur Joey Jordison, décédé le 26 juillet dernier à l’age de 46 ans.

Le groupe a déclaré: « Nos pensées vont à la famille et aux proches de Joey en cette période de perte énorme. L’art, le talent et l’esprit de Joey Jordison ne pouvaient être contenus ou retenus. L’impact de Joey sur Slipknot, sur nos vies et sur la musique qu’il aimait est incalculable. Sans lui, il n’y aurait pas de nous. Nous pleurons sa perte avec toute la famille Slipknot. Nous t’aimons, Joey. »