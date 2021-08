Sicksense vient de publier une vidéo pour le nouveau single « Make Believe » à voir ci-dessous. Le groupe est composé de la chanteuse de The Agonist, Vicky Psarakis, et de celui de Stuck Mojo, Robby J. Fonts, accompagnés du guitariste Branislav Panic, du bassiste Samuel Bedard et du batteur Cody Taylor.