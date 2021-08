Tiré de son nouvel EP « Wasteland-The Purgatory », SEETHER dévoile une vidéo pour le titre « Wasteland » à voir ci-dessous.

Wasteland – The Purgatory EP Track List:

1. Wasteland (Original Album Version)

2. What Would You Do?

3. Will It Ever End?

4. Feast or Famine

5. Wasteland (Alternate Version)