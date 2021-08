ROLO TOMASSI signe sur le label eOne

Communiqué: Le groupe de Brighton signe sur le label eOne !

Nouveau single ‘Cloaked’ dispo aujourd’hui sur toutes les plateformes

https://rolotomassi.lnk.to/cloaked

Regardez le clip









Formé en 2005, ce quintet anglais a commencé sa carrière en mélangeant du hardcore avec des synthés kitsch, tout en structurant ses chansons de manières assez extravagantes et inédites.

Albums après album, le groupe s’est peu à peu débarrassé de ses aspects les plus bizarroïde pour se tourner vers un style alliant shoegaze et dream-pop.

En un clin d’œil, leur son passait alors de délires monstrueux à la Dillinger à des paysages sonores beaucoup plus calmes et luxuriants. Porté par les voix très complémentaires de James et Eva Spence, frère et sœur à la ville, le groupe brouille sans cesse les pistes, passant allègrement d’une tranquillité apaisante à un univers où règne la destruction.

Ils ont travaillé avec le producteur américain Diplo et se sont produits sur Channel 4 TV en direct avec Biffy Clyro.

Ils ont joué au festival SXSW, ont sorti un album via IPECAC Recordings après avoir tapé dans l’oreille de Mike Patton.

Leur dernier album en date a dépassé les 7 millions de streams rien que sur Spotify. Sorti en 2018, « Time Will Die And love Will Bury It » a été salué par d’élogieuses critiques.

Ils ont tourné avec Faith No More, Biffy Clyro, Dillinger Escape Plan, Architects, The Bronx et Gojira. Au fil des années, sur scène comme en studio, Rolo Tomassi s’est imposé comme une force des musiques extrêmes actuelles.

C’est clair, il n’y a pas deux groupes comme ROLO TOMASSI sur terre !