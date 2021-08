Megadeth vient d’annoncer avoir fait appel à son ex-bassiste James LoMenzo, pour reprendre la route et assurer la tournée en compagnie de Lamb Of God et Trivium, et qui démarre le 20 août aux US.

Pour rappel, le groupe, enfin Dave Mustaine, s’est séparé du bassiste David Ellefson au début de l’année suite à l’affaire des vidéos « sexuelles ».