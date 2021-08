Listenable Records annonce la signature du combo belge COBRA THE IMPALER qui sortira son premier album début 2022. Un teaser est à voir ci-dessous.







COBRA THE IMPALER est synonyme de riffs martelés et progressifs et de voix mélodiques torrides. Ce nouveau groupe belge est l’enfant incandescent de Tace DC (Thijs De Cloedt), ancien membre d’Aborted. Son groupe précédent est l’endroit où il a rencontré le batteur Dirk Verbeuren (Megadeth) qui a été enrôlé comme complice sur l’enregistrement de l’album Aborted ‘l’album classique ‘Goremageddon’ et maintenant le premier album à venir de COBRA THE IMPALER ‘Colossal Gods’. Manuel Remmerie et Michélé De Feudis complètent le son unique du groupe avec leur double attaque vocale et leurs crochets accrocheurs, présents tout au long de l’album.

Écoutez le premier single ‘Tempest Rising’ de COBRA THE IMPALER via Spotify en suivant ce lien.

Regardez l’incroyable vidéo de jeu de batterie de Dirk Verbeuren pour ‘Tempest Rising’

(Vidéo de Júlio Mendoza. enregistrée aux Northwood Sound Studios Hollywood CA)







Band Line up :

Tace DC – Guitar – (Hæster – former Aborted)

Manuel Remmerie – Vocals (Majestic Sun, Von Detta)

Michélé De Feudis – Bass & vocals (The Almighty Mighty)

James Falck – Guitar (BEAR)