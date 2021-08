Les détails du nouvel album d’EXODUS et un premier single en vidéo

Exodus vient de dévoiler les détails de son nouvel album studio intitulé « Persona Non Grata« . Il sortira le 19 novembre prochain via Nuclear Blast. le groupe en dévoile un extrait en vidéo avec le premier single intitulé « The Beatings Will Continue (Until Morale Improves) » à voir ci-dessous.

« Persona Non Grata » track listing:

01 – “Persona Non Grata”

02 – “R.E.M.F”

03 – “Slipping Into Madness”

04 – “Elitist”

05 – “Prescribing Horror”

06 – “The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)”

07 – “The Years Of Death And Dying”

08 – “Clickbait”

09 – “Cosa Del Pantano”

10 – “Lunatic-Liar-Lord”

11 – “The Fires Of Division”

12 – “Antiseed”