Les classiques de Cannibal Corpse réédités en vinyles

Communiqué: Cannibal Corpse : les rééditions vinyles de ‘Eaten Back to Life’, ‘Butchered at Birth’ et ‘Tomb of the Mutilated’ sont désormais disponibles via Metal Blade Records.

Cet automne, Cannibal Corpse sortira des rééditions vinyles de ses albums classiques Eaten Back to Life (1990), Butchered at Birth (1991) et Tomb of the Mutilated (1992) via Metal Blade Records. Voir ci-dessous pour les versions disponibles ; précommandez vos copies

https://www.indiemerch.com/metalbladerecords/band/cannibal-corpse