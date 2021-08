War Of Ages sortira son nouvel EP « Rhema » le 29 octobre prochain via Facedown Records. Le groupe en dévoile un autre extrait avec le titre « Sleight Of Hand » à écouter ci-dessous.

Track listing:

01 – “Sleight Of Hand”

02 – “Pyrite”

03 – “Unspoken”

04 – “No Altars”