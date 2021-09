Pour la sortie du nouvel album d’HEADCHARGER intitulé « Rise From The Ashes » et prévu pour le 10 septembre, At(h)ome et TRexSound.com vous offrent la chance de remporter ce nouvel opus en version promo ! La chronique de l’album est à lire en suivant ce lien.

Pour participer, répondez à la question super méga difficile que voici: Combien de titres figurent sur l’album ? (1 seule participation par foyer/email.)

Et envoyez votre réponse à headcharger@trexsound.com.

3 Albums à gagner. Fin du concours le 17/09/2021 à 12h00. Gagnants par tirage au sort parmi les bonnes réponses.