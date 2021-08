Le nouvel album d’Archspire en Octobre, un premier single en vidéo

Archspire qui sortira son nouvel album « Bleed The Future » le 29 octobre via Season Of Mist, dévoile une vidéo pour le premier single « Golden Mouth Of Ruin » à voir ci-dessous.

« Bleed The Future » track listing:

01 – “Drone Corpse Aviator”

02 – “Golden Mouth Of Ruin”

03 – “Abandon The Linear”

04 – “Bleed The Future”

05 – “Drain Of Incarnation”

06 – “Acrid Canon”

07 – “Reverie On The Onyx”

08 – “A.U.M.”

A noter que le groupe sera en concert au Gibus à Paris le 3 décembre prochain.